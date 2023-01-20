Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
В переулке Станционный водитель автобуса в Каменске-Шахтинском пересек встречную полосу. Из-за этого транспорт оказался за пределами дороги, где протаранил дерево.
«В больницу доставили 13 человек, в том числе водителя. Известно, что среди пострадавших есть шестеро детей», — уточнила Дарья Федотова.
Автобус курсировал по маршруту «Комбинат-Машзавод». Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.
Между тем, очевидцы в соцсетях рассказывают, что водитель потерял сознание, что и стало причиной аварии.