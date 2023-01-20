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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Аварию с 13 ранеными в Каменске-Шахтинском прокомментировали в ГИБДД

Сегодня, 12:42
Фото: УГИБДД по РО
Аварию с 13 ранеными в Ростовской области прокомментировали в ГИБДД
В Ростовской области из-за столкновения автобуса с деревом травмы получили 13 человек, сообщила инспектор ОП БДД УГИБДД ГУ МВД России по региону Дарья Федотова.

В переулке Станционный водитель автобуса в Каменске-Шахтинском пересек встречную полосу. Из-за этого транспорт оказался за пределами дороги, где протаранил дерево.

«В больницу доставили 13 человек, в том числе водителя. Известно, что среди пострадавших есть шестеро детей», — уточнила Дарья Федотова.

Аварию с 13 ранеными в Ростовской области прокомментировали в ГИБДД
Видео: УГИБДД по РО
Очевидцы ДТП с автобусом в Ростовской области рассказали, что произошло на самом деле
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Автобус курсировал по маршруту «Комбинат-Машзавод». Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

Автобус курсировал по маршруту «Комбинат-Машзавод». Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

Между тем, очевидцы в соцсетях рассказывают, что водитель потерял сознание, что и стало причиной аварии.

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