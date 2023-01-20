«В больницу доставили 13 человек, в том числе водителя. Известно, что среди пострадавших есть шестеро детей», — уточнила Дарья Федотова.

В переулке Станционный водитель автобуса в Каменске-Шахтинском пересек встречную полосу. Из-за этого транспорт оказался за пределами дороги, где протаранил дерево.

Аварию с 13 ранеными в Ростовской области прокомментировали в ГИБДД

Очевидцы ДТП с автобусом в Ростовской области рассказали, что произошло на самом деле

Автобус курсировал по маршруту «Комбинат-Машзавод». Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

Между тем, очевидцы в соцсетях рассказывают, что водитель потерял сознание, что и стало причиной аварии.

Автобус курсировал по маршруту «Комбинат-Машзавод». Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

Читайте также:

Очевидцы ДТП с автобусом в Ростовской области рассказали, что произошло на самом деле

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Каменске-Шахтинском выросло до 13 человек

Груды железа и смерти: жертвами ДТП в январе в Ростовской области стали 27 человек