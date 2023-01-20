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Posted Сегодня, 11:59

Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Каменске-Шахтинском выросло до 13 человек

Сегодня, 11:59
Фото: 1MI
В Ростовской области пострадали 13 человек в ДТП с автобусом
Медицинская помощь потребовалась 12 пассажирам и водителю автобуса, который врезался в забор в Ростовской области, сообщили СМИ.

По данным ТАСС, водителю автобуса стало плохо и он не смог удержать управление. Транспорт протаранил забор и дерево.

«Ранения получили 13 человек, в том числе шестеро детей. Госпитализация понадобилась троим, остальным назначили амбулаторное лечение», — сказано в сообщении.

 

 

 

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Очевидцы рассказали, что водитель потерял сознание во время движения. УГИБДД по Ростовской области не дает никаких комментариев по поводу ДТП, несмотря на запросы журналистов.

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