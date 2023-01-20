Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
По данным ТАСС, водителю автобуса стало плохо и он не смог удержать управление. Транспорт протаранил забор и дерево.
«Ранения получили 13 человек, в том числе шестеро детей. Госпитализация понадобилась троим, остальным назначили амбулаторное лечение», — сказано в сообщении.
Очевидцы рассказали, что водитель потерял сознание во время движения. УГИБДД по Ростовской области не дает никаких комментариев по поводу ДТП, несмотря на запросы журналистов.