Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
В социальных сетях опубликовано трогательное видео встречи вернувшегося со спецоперации бойца со своим маленьким сыном. Воссоединение семьи произошло прямо на вокзале Ростов-Главный.
На видео маленький мальчик, едва научившийся ходить, бежит к отцу, одетому в военную форму. Мужчина подхватывает ребенка и берет на руки.
В комментариях ростовчане пишут: «Пусть таких встреч будет много», «Как трогательно! До слез!».
Ранее власти в Ростовской области сообщили, когда все мобилизованные смогут вернуться домой.