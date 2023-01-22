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Posted Сегодня, 18:23

Published Сегодня, 18:23

Modified Сегодня, 18:25

Updated Сегодня, 18:25

«До слез!»: ростовчан растрогало видео встречи бойца СВО с маленьким сыном на вокзале

Сегодня, 18:23
Фото: Социальные сети

Ростовчан до слез растрогало видео встречи бойца СВО с маленьким сыном на вокзале

Участника спецоперации из Ростовской области прямо на вокзале встретил маленький сын, видео трогательного воссоединения опубликовали в соцсетях.

В социальных сетях опубликовано трогательное видео встречи вернувшегося со спецоперации бойца со своим маленьким сыном. Воссоединение семьи произошло прямо на вокзале Ростов-Главный.

На видео маленький мальчик, едва научившийся ходить, бежит к отцу, одетому в военную форму. Мужчина подхватывает ребенка и берет на руки.

Видео: Социальные сети
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В комментариях ростовчане пишут: «Пусть таких встреч будет много», «Как трогательно! До слез!».

Ранее власти в Ростовской области сообщили, когда все мобилизованные смогут вернуться домой.

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