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Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Строительство дороги из Крыма в Ростов-на-Дону обойдется в 400 млрд рублей

Сегодня, 06:31
Фото: Rumlin/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org
Строительство дороги из Крыма в Ростов-на-Дону обойдется в 400 млрд рублей
Строительство дороги из Джанкой в Ростов-на-Дону может обойтись в сумму до 400 миллиардов рублей, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Эта автомагистраль пройдет по новым регионам России. По качеству она будет не хуже «Тавриды» в Крыму.

Сальдо рассказал изданию ТАСС, что строительные работы должны начаться в этом году. В данный момент проводятся проектно-изыскательские работы.

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«Это будет не продление трассы „Таврида“, а постройка новой автомагистрали», — уточнил собеседник.

Читайте также о том, сколько дорог отремонтируют в 2023 году в Ростовской области. Известно, что в этом году на ремонт и реконструкцию дорог в донской столице направят 3,1 миллиарда рублей. 

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