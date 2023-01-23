Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Эта автомагистраль пройдет по новым регионам России. По качеству она будет не хуже «Тавриды» в Крыму.
Сальдо рассказал изданию ТАСС, что строительные работы должны начаться в этом году. В данный момент проводятся проектно-изыскательские работы.
«Это будет не продление трассы „Таврида“, а постройка новой автомагистрали», — уточнил собеседник.
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