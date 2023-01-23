Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Посол России в Непале Алексей Новиков рассказал изданию ТАСС, что тела доставили в Катманду. Здесь запланирована процедура окончательного опознания и оформления документов.
«Посольство постоянно общается с семьями погибших и непальскими властями. Прорабатываются различные варианты доставки тел на родину», — сказано в сообщении.
Напомним, что самолет разбился 15 января, на его борту были 4 члена экипажа и 68 пассажиров. Выжить никому не удалось.
Среди жертв оказались преподаватель русского языка из Ростова Виктория Алтунина, ее муж Виктор Лугин и его двоюродный брат Юрий Лугин.