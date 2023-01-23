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Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Тела погибших в авиакатастрофе в Непале ростовчан доставят на родину

Сегодня, 07:09
Фото: Solundir/СC BY SA/wiki
Тела погибших в авиакатастрофе в Непале ростовчан доставят на родину
Тела жителей Ростова-на-Дону, которые погибли в авиакатастрофе в Непале, планируют доставить на родину.

Посол России в Непале Алексей Новиков рассказал изданию ТАСС, что тела доставили в Катманду. Здесь запланирована процедура окончательного опознания и оформления документов.

«Посольство постоянно общается с семьями погибших и непальскими властями. Прорабатываются различные варианты доставки тел на родину», — сказано в сообщении.

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Напомним, что самолет разбился 15 января, на его борту были 4 члена экипажа и 68 пассажиров. Выжить никому не удалось. 

Среди жертв оказались преподаватель русского языка из Ростова Виктория Алтунина, ее муж Виктор Лугин и его двоюродный брат Юрий Лугин.

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