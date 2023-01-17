Напомним, об авиакатастрофе стало известно 15 января. Самолёт ATR 72, следовавший из Катманду в Покхару, потерпел крушение при заходе на посадку. При этом диспетчеры заверяют, пилот не предупреждал их о проблемах с транспортным средством. В результате трагедии погибли 72 человека.