Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
В России возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек в Непале в ходе крушения самолета. Среди погибших — одна москвичка и трое ростовчан. Крушение самолета будет расследоваться как нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта.
Следком сообщил, что уже начал устанавливать все обстоятельства трагического инцидента. Дело расследуется во взаимодействии с министерством иностранных дел России.
Напомним, об авиакатастрофе стало известно 15 января. Самолёт ATR 72, следовавший из Катманду в Покхару, потерпел крушение при заходе на посадку. При этом диспетчеры заверяют, пилот не предупреждал их о проблемах с транспортным средством. В результате трагедии погибли 72 человека.
Ранее эксперт разъяснил, как погибшие при крушении самолета ростовчане оказались в Непале.