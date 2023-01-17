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Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

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Updated Сегодня, 06:35

СК возбудил уголовное дело из-за гибели трех ростовчан при крушении самолета в Непале

Сегодня, 06:33
Фото: Соцсети
Уголовное дело возбуждено из-за гибели трех ростовчан при крушении самолета в Непале
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели трех ростовчан и москвички после авиакатастрофы в Непале, сообщается на сайте ведомства.

В России возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек в Непале в ходе крушения самолета. Среди погибших — одна москвичка и трое ростовчан. Крушение самолета будет расследоваться как нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта.

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Следком сообщил, что уже начал устанавливать все обстоятельства трагического инцидента. Дело расследуется во взаимодействии с министерством иностранных дел России.

Напомним, об авиакатастрофе стало известно 15 января. Самолёт ATR 72, следовавший из Катманду в Покхару, потерпел крушение при заходе на посадку. При этом диспетчеры заверяют, пилот не предупреждал их о проблемах с транспортным средством. В результате трагедии погибли 72 человека.

Ранее эксперт разъяснил, как погибшие при крушении самолета ростовчане оказались в Непале.

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#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов
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