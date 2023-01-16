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Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Погибшие в авиакатастрофе в Непале ростовчане собирались открыть кофейню

Сегодня, 14:21
Фото: 1MI
Виктория Алтунина и ее супруг до трагедии хотели открыть собственный бизнес: варить кофе и продавать итальянское мороженое в Ростове, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала коллега погибшей в авиакатастрофе ростовчанки Виктории Алтуниной журналистка Марианна Баштавая.

Напомним, Виктория Алтуниной была одной из трех ростовчан, погибших в самолете в Непале 15 января. Кроме нее жертвами авиакатастрофы стали муж Виктории Виктор Лыгин и его родственник Юрий Лыгин.

Как вспоминает знакомая погибшей, Виктория работала редактором сайта Ростовской-на-Дону епархии.

«Это очень грамотный специалист, настоящий филолог, владеющий русским языком. Очень светлый, улыбчивый и жизнерадостный человек. В последний раз мы виделись в кафе на Пушкинской. Я расспрашивала Вику о новой жизни после того, как мы обе сменили место работы. Она делилась планами о том, что собирается открывать в Ростове кофейню вместе с супругом», – рассказывает Марианна Баштавая.

Ростовчанка Виктория Алтунина показала самолет в Непале за несколько минут до смерти
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По ее словам, в кофейне супругов должны были подавать итальянское мороженое.

«[Виктория] много путешествовала по миру», – добавляет ее коллега.

Ранее RostovGazeta писала о том, что при крушении самолета в Непале 15 января погибла ростовчанка Виктория Алтунина.

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