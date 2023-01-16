Погибшие в авиакатастрофе в Непале ростовчане собирались открыть кофейню

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Напомним, Виктория Алтуниной была одной из трех ростовчан, погибших в самолете в Непале 15 января. Кроме нее жертвами авиакатастрофы стали муж Виктории Виктор Лыгин и его родственник Юрий Лыгин.
Как вспоминает знакомая погибшей, Виктория работала редактором сайта Ростовской-на-Дону епархии.
«Это очень грамотный специалист, настоящий филолог, владеющий русским языком. Очень светлый, улыбчивый и жизнерадостный человек. В последний раз мы виделись в кафе на Пушкинской. Я расспрашивала Вику о новой жизни после того, как мы обе сменили место работы. Она делилась планами о том, что собирается открывать в Ростове кофейню вместе с супругом», – рассказывает Марианна Баштавая.
По ее словам, в кофейне супругов должны были подавать итальянское мороженое.
«[Виктория] много путешествовала по миру», – добавляет ее коллега.
Ранее RostovGazeta писала о том, что при крушении самолета в Непале 15 января погибла ростовчанка Виктория Алтунина.