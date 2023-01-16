Погибшие в авиакатастрофе в Непале ростовчане собирались открыть кофейню

«Это очень грамотный специалист, настоящий филолог, владеющий русским языком. Очень светлый, улыбчивый и жизнерадостный человек. В последний раз мы виделись в кафе на Пушкинской. Я расспрашивала Вику о новой жизни после того, как мы обе сменили место работы. Она делилась планами о том, что собирается открывать в Ростове кофейню вместе с супругом», – рассказывает Марианна Баштавая.