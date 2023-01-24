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Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Строительство донского химического кластера начнется с марта в 2023 году

Сегодня, 06:26
Фото: IAEA Imagebank/flickr.com/CC BY SA
Строительство донского химического кластера начнется с марта в 2023 году
В Ростовской области весной этого года начнется реализация проекта по созданию химического кластера.

Речь идет о строительстве производственно-технологического комплекса. Выпуск продукции планируется начать в этом же году.

Инвестор уже выкупил пять гектаров земли в индустриальном парке «Новочеркасский». Известно, что также подготовлена проектная документация.

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«Вместе с этим идет подготовка документов для регистрации кластера. Производства будут запускаться по мере появления потребности в химических продуктах», — пишет РБК со ссылкой на слова начальника управления инвестиций и инноваций ТПП региона Валерия Королева.

Ранее стало известно, что «Кировский конный завод» построит молокозавод в Ростовской области за 170 млн рублей

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