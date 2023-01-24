Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Речь идет о строительстве производственно-технологического комплекса. Выпуск продукции планируется начать в этом же году.
Инвестор уже выкупил пять гектаров земли в индустриальном парке «Новочеркасский». Известно, что также подготовлена проектная документация.
«Вместе с этим идет подготовка документов для регистрации кластера. Производства будут запускаться по мере появления потребности в химических продуктах», — пишет РБК со ссылкой на слова начальника управления инвестиций и инноваций ТПП региона Валерия Королева.
Ранее стало известно, что «Кировский конный завод» построит молокозавод в Ростовской области за 170 млн рублей