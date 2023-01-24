Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Всего ВСУ выпустили три ракеты из комплекса Himars. Войска атаковали населенный пункт Иловайск.
Кроме того, Украина стреляла по Донецку и Горловке. Всего было выпущено несколько снарядов.
Известно, что Иловайск находится примерно в 50 километрах от границы с Ростовской областью.
До этого губернатор донского региона Василий Голубев призвал местных жителей сохранять спокойствие после авиаудара ВС РФ по зоне СВО. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.