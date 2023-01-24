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Posted Сегодня, 09:10

Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

Украина обстреляла из Himars город в 50 км от Ростовской области

Сегодня, 09:10
Фото: marines.mil/Andrew Kalwitz/CC0/wiki
Украина обстреляла из Himars город в 50 км от Ростовской области
Украинские войска открыли огонь по населенному пункту, расположенному в нескольких десятках километров от Ростовской области, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

Всего ВСУ выпустили три ракеты из комплекса Himars. Войска атаковали населенный пункт Иловайск. 

Кроме того, Украина стреляла по Донецку и Горловке. Всего было выпущено несколько снарядов. 

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Известно, что Иловайск находится примерно в 50 километрах от границы с Ростовской областью.

До этого губернатор донского региона Василий Голубев призвал местных жителей сохранять спокойствие после авиаудара ВС РФ по зоне СВО. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке

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