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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

В Ростове-на-Дону добились отмены сноса мечети и молельной комнаты

25 января 2023, 15:04
Фото: Видео канал blagonravie05
В Ростове-на-Дону добились отмены сноса мечети
В Ростове-на-Дону удалось сохранить мечеть, которую планировали снести, сообщил в Telegram депутат Госдумы Султан Хамзаев.

История началась с видеообращения имама мечети Ростова-на-Дону Юсупа Алиханова, который пытался достучаться до властей. Он показал мечеть и попросил ее спасти.

Эту инициативу поддержали пользователи в комментариях. Теперь о решении проблемы рассказал депутат Хамзаев, который посетил мечеть.

Имам мечети в Ростове-на-Дону Юсуп Алиханов попросил власти не сносить ее
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Видео: t.me/dagestanRD

Это подтвердил и Алиханов, записав второе видео.

«Молитвенный дом должны были прийти сносить сегодня-завтра. В среду этот вопрос удалось решить», — заявил имам. Он поблагодарил всех, кто оказал помощь.

Ранее в Ростове под снос попал дом Тер-Крикоровой, где жил архитектор Григорян.

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