Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
История началась с видеообращения имама мечети Ростова-на-Дону Юсупа Алиханова, который пытался достучаться до властей. Он показал мечеть и попросил ее спасти.
Эту инициативу поддержали пользователи в комментариях. Теперь о решении проблемы рассказал депутат Хамзаев, который посетил мечеть.
Это подтвердил и Алиханов, записав второе видео.
«Молитвенный дом должны были прийти сносить сегодня-завтра. В среду этот вопрос удалось решить», — заявил имам. Он поблагодарил всех, кто оказал помощь.
Ранее в Ростове под снос попал дом Тер-Крикоровой, где жил архитектор Григорян.