Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
25 января стало известно об уходе с должности главы Пролетарского района Ростова Егора Долматова. Сообщается, что сити-менеджер Алексей Логвиненко уже принял его отставку. Временно исполнять обязанности главы района будет Зураб Киладзе.
По информации 1рнд, Долматов перешел на работу в мэрию Таганрога. Там он станет заместителем главы администрации города по вопросам ЖКХ.
Напомним, официально причины ухода Долматова с должности не уточнялись. Однако, вероятно, на отставку мог повлиять громкий скандал с расселением дома в переулке Кривошлыковском, 4.