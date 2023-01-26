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Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Экс-глава Пролетарского района Ростова Егор Долматов нашел новую работу в Таганроге

26 января 2023, 07:03
Фото: rostov-gorod.ru
Экс-глава Пролетарского района Ростова Егор Долматов нашел новую работу в Таганроге
Егор Долматов покинул пост главы администрации Пролетарского района в Ростове, информацию официально подтвердили в мэрии.

25 января стало известно об уходе с должности главы Пролетарского района Ростова Егора Долматова. Сообщается, что сити-менеджер Алексей Логвиненко уже принял его отставку. Временно исполнять обязанности главы района будет Зураб Киладзе.

Глава Пролетарского района Ростова Егор Долматов решил уйти с поста в январе
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По информации 1рнд, Долматов перешел на работу в мэрию Таганрога. Там он станет заместителем главы администрации города по вопросам ЖКХ.

Напомним, официально причины ухода Долматова с должности не уточнялись. Однако, вероятно, на отставку мог повлиять громкий скандал с расселением дома в переулке Кривошлыковском, 4.

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