Ранее политолог Евгений Михайлов рассказал RostovGazeta, что необходимо отправить на медицинское переосвидетельствование граждан, у которых есть ограничения к прохождению службы. Он уточнил, что в 1990-е многие воспользовались коррумпированными связями, чтобы не служить в армии.