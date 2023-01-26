Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Ранее политолог Евгений Михайлов рассказал RostovGazeta, что необходимо отправить на медицинское переосвидетельствование граждан, у которых есть ограничения к прохождению службы. Он уточнил, что в 1990-е многие воспользовались коррумпированными связями, чтобы не служить в армии.
Теперь редакция поинтересовалась мнением ростовчан на эту тему.
Около 44% респондентов заявили, что это маловыполнимая идея. Еще 27% граждан эта инициатива не понравилась.
Остальные 29% участников это предложение понравилось. Всего опросили более 400 человек.