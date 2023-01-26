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Posted Сегодня, 05:11

Published Сегодня, 05:11

Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

Ростовчане назвали маловыполнимой идею перепроверить на годность не служивших в армии

26 января 2023, 05:11
Фото: 1mi
Жители Ростова-на-Дону не верят в возможность проверить на годность всех, кто не служил в армии, следует из проведенного опроса.

Ранее политолог Евгений Михайлов рассказал RostovGazeta, что необходимо отправить на медицинское переосвидетельствование граждан, у которых есть ограничения к прохождению службы. Он уточнил, что в 1990-е многие воспользовались коррумпированными связями, чтобы не служить в армии.

Теперь редакция поинтересовалась мнением ростовчан на эту тему.

Эксперт предложил перепроверить ростовчан, не отслуживших в армии
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Около 44% респондентов заявили, что это маловыполнимая идея. Еще 27% граждан эта инициатива не понравилась. 

Остальные 29% участников это предложение понравилось. Всего опросили более 400 человек. 

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