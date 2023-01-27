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Published Сегодня, 09:38

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Updated Сегодня, 09:49

Полиция не подтвердила розыск автомобиля с вооруженными людьми в Ростовской области

27 января 2023, 09:38
Фото: Dickelbers/CC BY SA/wikimedia.org
Полиция не подтвердила розыск автомобиля с вооруженными людьми в Ростовской области
В Ростовской области в полиции не подтвердили, что объявили в розыск вишневый «ВАЗ» с вооруженными людьми, об этом рассказали представителям СМИ в пресс-службе донского ГУ МВД.

Напомним, на днях в Ростовской области стала распространяться информация о том, что в регионе заметили вишневый «ВАЗ» с вооруженными людьми. По информации заявителя, у этих людей якобы были флаги Украины и шевроны украинских войск. 

Однако спустя сутки стало известно, что человек, который проинформировал полицию о подозрительных людях на автомобиле, исчез. 

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Тем временем, портал “ КП — Ростов-на-Дону» сообщает, что пресс-служба донской полиции пока не смогла подтвердить информацию о том, что машина была объявлена в розыск, а сами правоохранители ищут информатора. 

По предварительной информации, сообщение могло быть неудачной шуткой или же спланированной провокацией со стороны Украины.

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