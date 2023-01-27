Полиция не подтвердила розыск автомобиля с вооруженными людьми в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Напомним, на днях в Ростовской области стала распространяться информация о том, что в регионе заметили вишневый «ВАЗ» с вооруженными людьми. По информации заявителя, у этих людей якобы были флаги Украины и шевроны украинских войск.
Однако спустя сутки стало известно, что человек, который проинформировал полицию о подозрительных людях на автомобиле, исчез.
Тем временем, портал “ КП — Ростов-на-Дону» сообщает, что пресс-служба донской полиции пока не смогла подтвердить информацию о том, что машина была объявлена в розыск, а сами правоохранители ищут информатора.
По предварительной информации, сообщение могло быть неудачной шуткой или же спланированной провокацией со стороны Украины.