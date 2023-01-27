Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
Modified Сегодня, 18:51
Updated Сегодня, 18:51
Иск в суд был передан 26 января, его еще не приняли к производству. Сумма требований составляет 468,2 миллиона рублей.
Подробности заявления на данный момент не раскрываются. Согласно открытым данным, «Версатайл Украина» работает в Киеве.
СМИ пишут, что компания является дилером.
Добавим, что «Ростсельмаш» входит в число крупнейших разработчиков и производителей сельхозтехники мира.
Ранее ТРК «Горизонт» в Ростове отсудил у магазина товаров для рыбалки 4,6 миллиона рублей