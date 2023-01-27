rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:41

Published Сегодня, 18:41

Modified Сегодня, 18:51

Updated Сегодня, 18:51

«Ростсельмаш» взыскивает почти 500 млн рублей с украинского дилера

27 января 2023, 18:41
Фото: 1mi
«Комбайновый завод «Ростсельмаш» в Ростовской области обратился с иском в суд к компании «Версатайл Украина», говорится в материалах арбитражного суда.

Иск в суд был передан 26 января, его еще не приняли к производству. Сумма требований составляет 468,2 миллиона рублей.

Подробности заявления на данный момент не раскрываются. Согласно открытым данным, «Версатайл Украина» работает в Киеве.

Более 18 млн пытались взыскать с властей донского района из-за мусорного полигона
Узнать подробнее

СМИ пишут, что компания является дилером.

Добавим, что «Ростсельмаш» входит в число крупнейших разработчиков и производителей сельхозтехники мира.

Ранее ТРК «Горизонт» в Ростове отсудил у магазина товаров для рыбалки 4,6 миллиона рублей

Читайте также:
Матери, потерявшие сыновей в ДТП с грузовиком Coca-Cola, отсудили два миллиона рублейТРК «Горизонт» в Ростове отсудил у магазина товаров для рыбалки 4,6 миллиона рублейТРК «Горизонт» отсудил у «Бургер Кинг» почти 2 миллиона рублей за аренду
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Суд
Подпишитесь
В Ростове хотят дать улице имя Жириновского, а в полях в регионе массово гибнут зайцы
Сегодня, 16:32
В Минприроды предположили, кто виноват в массовой гибели зайцев в Ростовской области
Сегодня, 15:36
Жителям Ростова предложили жаловаться на плохую косметику и фальшивые духи
Сегодня, 15:16
Массово строить на заказ защитные бункеры предложили жителям Ростова
Сегодня, 15:12
Цены в Ростовской области стали расти еще быстрее с декабря 2022 года
Сегодня, 14:36
В Ростове досрочно начали выдачу ключей в ЖК «Измаильский экоквартал»
Вчера, 06:30