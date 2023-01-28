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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

На ужасное состояние вывешенных флагов пожаловались ростовчане

28 января 2023, 09:54
Фото: соцсети

«Полгорода в таком состоянии»: ростовчане заявили о печальной ситуации с флагами

Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась на неудовлетворительное состояние вывешенных на улице флагов, сообщила она в соцсети «ВКонтакте».

Ростовчанка дала понять, что находящиеся на высоте флаги не развеваются. И в целом сложно понять, что они являются флагами.

«Мы учим детей каждый день петь гимн и поднимать флаг, а при этом на одной из центральных площадей города их вывесили в таком состоянии. Нужно заменить шесть штук по фасаду, выходящему на улицу Ленина», — заявила автор.

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В комментариях мнения на эту тему разделились. Одни написали, что нужно проще относиться к этой ситуации.

«У нас полгорода в непотребном состоянии», — пишут горожане.

«Тут бы с бытовыми трудностями разобраться, а вон ростовчанку флаги беспокоят», — говорится в комментариях.

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