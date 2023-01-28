Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Ростовчанка дала понять, что находящиеся на высоте флаги не развеваются. И в целом сложно понять, что они являются флагами.
«Мы учим детей каждый день петь гимн и поднимать флаг, а при этом на одной из центральных площадей города их вывесили в таком состоянии. Нужно заменить шесть штук по фасаду, выходящему на улицу Ленина», — заявила автор.
В комментариях мнения на эту тему разделились. Одни написали, что нужно проще относиться к этой ситуации.
«У нас полгорода в непотребном состоянии», — пишут горожане.
«Тут бы с бытовыми трудностями разобраться, а вон ростовчанку флаги беспокоят», — говорится в комментариях.