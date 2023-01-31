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Главу «Ростов-ЦентрСтроя» Николая Коробченко осудили за хищения на 138 млн рублей

31 января 2023, 05:56
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону огласили приговор главе компании «Ростов-ЦентрСтрой» Николаю Коробченко по обвинению в хищении денег дольщиков, решение принял Октябрьский райсуд.

По информации «Коммерсанта», бизнесмена заподозрили в хищении у дольщиков 138 миллионов рублей и задержали в 2019 году. Речь идет о строительстве многоэтажного дома на проспекте Стачки.

Коробченко с этим не согласился и заявил, что не смог достроить здание по объективным причинам. В результате возбудили уголовное дело.

«В марте 2021 года дело направили в суд. В результате фигуранта приговорили к 1 году и 4 месяцам колонии», — сказано в сообщении.

Официальной информации об этом не появлялось, она уточняется.

Ранее главу «Георострой» Кирвалидзе осудили на 13 лет за обман дольщиков в Ростове-на-Дону.

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