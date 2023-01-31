Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
По информации «Коммерсанта», бизнесмена заподозрили в хищении у дольщиков 138 миллионов рублей и задержали в 2019 году. Речь идет о строительстве многоэтажного дома на проспекте Стачки.
Коробченко с этим не согласился и заявил, что не смог достроить здание по объективным причинам. В результате возбудили уголовное дело.
«В марте 2021 года дело направили в суд. В результате фигуранта приговорили к 1 году и 4 месяцам колонии», — сказано в сообщении.
Официальной информации об этом не появлялось, она уточняется.
Ранее главу «Георострой» Кирвалидзе осудили на 13 лет за обман дольщиков в Ростове-на-Дону.