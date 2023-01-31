Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Птицу удалось записать на видео, она в этот момент охотилась на рыбу. Однако, увидев человека на лодке, пеликан выплюнул добычу и отплыл подальше.
«Бедолага, с перепугу рыбу свою растерял», — заявили ростовчане в комментариях.
«Зачем мешать птичке», — написали пользователи.
Добавим, что этот вид птицы включен в Красную книгу, так как считается исчезающим. Он находится под угрозой исчезновения.
Ранее редких птиц конфисковали в Ростове у фотографа-живодера. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.