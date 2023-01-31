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Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

Редкого розового пеликана заметили в Ростовской области в январе

31 января 2023, 11:59
Фото: Olaf Oliviero Riemer/CC BY SA/wiki
Редкого розового пеликана заметили в Ростовской области в январе
В Ростовской области на слиянии рек Азовка и Дон заметили редкого розового пеликана, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Птицу удалось записать на видео, она в этот момент охотилась на рыбу. Однако, увидев человека на лодке, пеликан выплюнул добычу и отплыл подальше.

«Бедолага, с перепугу рыбу свою растерял», — заявили ростовчане в комментариях.

«Зачем мешать птичке», — написали пользователи.

Редких птиц конфисковали в Ростове у фотографа-живодера
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Добавим, что этот вид птицы включен в Красную книгу, так как считается исчезающим. Он находится под угрозой исчезновения.

Ранее редких птиц конфисковали в Ростове у фотографа-живодера. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Видео
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