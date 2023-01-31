Жители ЖК «Звездный» хорошо помнят пожар в квартире на Пацаево, когда на одном из верхних этажей загорелась квартира. По их словам, оперативно подъехать к дому пожарная машина не смогла. Пожарники несколько минут ждали, пока жители домов сами, на руках, передвигали машины, загораживающие проезд.