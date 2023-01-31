Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Жители ЖК «Звездный» хорошо помнят пожар в квартире на Пацаево, когда на одном из верхних этажей загорелась квартира. По их словам, оперативно подъехать к дому пожарная машина не смогла. Пожарники несколько минут ждали, пока жители домов сами, на руках, передвигали машины, загораживающие проезд.
По словам очевидцев, быстро ликвидировать пожар не удалось. Помимо задержки в проезде пожарной машины, люди предполагают, что на этажах якобы отсутствовали пожарные рукава.
Проживающие в ЖК «Звездный» отмечают, что и сегодня далеко не на всех этажах соблюдаются правила пожарной безопасности.
«На каждом этаже в нашем подъезде предусмотрены специальные ящики. Но возле нашей квартиры он просто пустой. Полгода назад мы поднимали этот вопрос, и ничего не произошло», — сообщает ростовчанка.
Подробнее в материале: «Звездная жизнь». Как ростовчане выживают в домах от застройщика «Донстрой».