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Updated Сегодня, 08:31

Ростовчане пожаловались на несоблюдение пожарной безопасности в домах «Донстроя»

31 января 2023, 08:31
Фото: Читатели rostovgazeta.ru
Жители третьего подъезда дома на Творческой, 9 в ЖК «Звездный» в Ростове сообщили RostovGazeta об отсутствии пожарных рукавов на этажах.
Сюжет
Пожар

Жители ЖК «Звездный» хорошо помнят пожар в квартире на Пацаево, когда на одном из верхних этажей загорелась квартира. По их словам, оперативно подъехать к дому пожарная машина не смогла. Пожарники несколько минут ждали, пока жители домов сами, на руках, передвигали машины, загораживающие проезд.

По словам очевидцев, быстро ликвидировать пожар не удалось. Помимо задержки в проезде пожарной машины, люди предполагают, что на этажах якобы отсутствовали пожарные рукава. 

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Проживающие в ЖК «Звездный» отмечают, что и сегодня далеко не на всех этажах соблюдаются правила пожарной безопасности.

«На каждом этаже в нашем подъезде предусмотрены специальные ящики. Но возле нашей квартиры он просто пустой. Полгода назад мы поднимали этот вопрос, и ничего не произошло», — сообщает ростовчанка. 

Подробнее в материале: «Звездная жизнь». Как ростовчане выживают в домах от застройщика «Донстрой».

«Звездная жизнь»: как ростовчане выживают в домах от застройщика «Донстрой»
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