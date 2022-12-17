Пожар начался днем в пятницу, 16 декабря на улице Ленина. Здесь на площади 30 квадратных метров загорелся частный дом.
«Погибли 73-летний мужчина и 72-летняя женщина. Они были супругами», — говорится в публикации.
На ликвидацию огня потребовалось более часа. В данный момент выясняется причина пожара.
Ранее двое мужчин погибли при пожаре в хозпостройке в донском регионе. Эта трагедия случилась в станице Романовская.
До этого пожар потушили в доходном доме братьев Парамоновых в Ростове-на-Дону днем 7 декабря. Его площадь достигала 150 квадратных метров.