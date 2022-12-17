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Муж и жена сгорели в своем доме в Ростове-на-Дону днем 16 декабря

Сегодня, 06:59
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
Муж и жена сгорели в своем доме в Ростове-на-Дону днем 16 декабря
В Ростове-на-Дону при пожаре в жилом доме погибли супруги, сообщили в УМЧС по региону.

Пожар начался днем в пятницу, 16 декабря на улице Ленина. Здесь на площади 30 квадратных метров загорелся частный дом.

«Погибли 73-летний мужчина и 72-летняя женщина. Они были супругами», — говорится в публикации.

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На ликвидацию огня потребовалось более часа. В данный момент выясняется причина пожара. 

 

Ранее двое мужчин погибли при пожаре в хозпостройке в донском регионе. Эта трагедия случилась в станице Романовская. 

До этого пожар потушили в доходном доме братьев Парамоновых в Ростове-на-Дону днем 7 декабря. Его площадь достигала 150 квадратных метров.

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