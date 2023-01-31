Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Канал утверждает, что в Долматова стреляли, когда он находился возле дома. Якобы пуля попала ему в руку.
«Произошедшее увидел водитель замглавы администрации и отвез его в больницу. Подозреваемым может быть экс-руководитель одного из городского МУП, уволенный накануне», — сказано в сообщении.
Отмечается, что пациент сейчас находится дома. Официальной информации о стрельбе не поступало, она уточняется.
Ранее Долматов был главой администрации Пролетарского района Ростова, в новую должность он вступил с 27 января.