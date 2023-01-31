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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

Стали известны подробности покушения на замглавы администрации Таганрога Долматова

31 января 2023, 10:04
Фото: 1MI
Стали известны подробности стрельбы по замглавы администрации Таганрога Долматову
Вступивший в должность заместителя главы администрации Таганрога Егор Долматов получил ранение в руку, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Канал утверждает, что в Долматова стреляли, когда он находился возле дома. Якобы пуля попала ему в руку.

«Произошедшее увидел водитель замглавы администрации и отвез его в больницу. Подозреваемым может быть экс-руководитель одного из городского МУП, уволенный накануне», — сказано в сообщении.

Егор Долматов вступил в должность зама сити-менеджера Таганрога по ЖКХ с 27 января
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Отмечается, что пациент сейчас находится дома. Официальной информации о стрельбе не поступало, она уточняется.

Ранее Долматов был главой администрации Пролетарского района Ростова, в новую должность он вступил с 27 января. 

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