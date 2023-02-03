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Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Анонсирована программа всех мероприятий к 80-летию освобождения Ростова от фашистов

3 февраля 2023, 10:13
Фото: ostov-gorod.ru
Анонсирована программа всех мероприятий к 80-летию освобождения Ростова от фашистов
В Ростове-на-Дону запланировали тематические мероприятия в честь годовщины со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в мэрии.

Так, 12 февраля в Кумженской роще состоится военно-патриотическая реконструкция. Все посетители увидят старинную технику и тяжелое вооружение.

В этот же день на Театральной площади организуют автопробег. Кроме того, 14 февраля ко всем мемориалам возложат цветы.

14 февраля ко всем мемориалам возложат цветы.
Фото: rostov-gorod.ru
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Запланирована и серия тематических выставок, они открылись в музее «Россия — моя история». Городские библиотеки подготовили патриотические экспозиции.

Различные мероприятия пройдут и в образовательных организациях. В том числе уроки мужества, конкурсы рисунков и презентаций, онлайн-викторины.

Ранее в Ростове-на-Дону состоялось праздничное шествие во главе со «слоном» днем 11 декабря.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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