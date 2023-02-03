Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Так, 12 февраля в Кумженской роще состоится военно-патриотическая реконструкция. Все посетители увидят старинную технику и тяжелое вооружение.
В этот же день на Театральной площади организуют автопробег. Кроме того, 14 февраля ко всем мемориалам возложат цветы.
Запланирована и серия тематических выставок, они открылись в музее «Россия — моя история». Городские библиотеки подготовили патриотические экспозиции.
Различные мероприятия пройдут и в образовательных организациях. В том числе уроки мужества, конкурсы рисунков и презентаций, онлайн-викторины.
Ранее в Ростове-на-Дону состоялось праздничное шествие во главе со «слоном» днем 11 декабря.