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Published Сегодня, 07:38

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Updated Сегодня, 07:41

Центр безнадзорных животных построят на площади 4,9 га в Ростове-на-Дону

3 февраля 2023, 07:38
Фото: 1MI
Центр безнадзорных животных построят на площади 4,9 Га в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону продолжается работа по созданию городского центра безнадзорных животных, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В данный момент на госэкспертизу направили проект техзадания на проектирование комплекса. Вместе с этим были оформлены правоустанавливающие документы на участок.

Проектирование начнется после определения стоимости. Для строительства комплекса уже выделили участок.

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«Его площадь составляет 4,9 гектара в микрорайоне Платовский. Здесь будут принимать, стерилизовать и вакцинировать животных», — сказано в сообщении.

Сроки строительства на данный момент не раскрываются.

Ранее в Ростовской области собака покусала трех человек рядом со школой.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия
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