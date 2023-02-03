Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
В данный момент на госэкспертизу направили проект техзадания на проектирование комплекса. Вместе с этим были оформлены правоустанавливающие документы на участок.
Проектирование начнется после определения стоимости. Для строительства комплекса уже выделили участок.
«Его площадь составляет 4,9 гектара в микрорайоне Платовский. Здесь будут принимать, стерилизовать и вакцинировать животных», — сказано в сообщении.
Сроки строительства на данный момент не раскрываются.
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