Врио главы МВД Украины Игорь Клименко заявил о создании в стране специальных штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников. Как пишут РИА Новости, их главная цель — захват Крыма и территорий Донбасса, прилегающих к Ростовской области.