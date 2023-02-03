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Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Украина хочет штурмом взять прилегающие к Ростовской области территории

3 февраля 2023, 12:39
Фото: mil.ru
Украина хочет штурмом взять прилегающие к Ростовской области территории
Украина заявила о создании штурмовых бригад для взятия территорий, прилегающих к Ростовской области, пишут СМИ.

Врио главы МВД Украины Игорь Клименко заявил о создании в стране специальных штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников. Как пишут РИА Новости, их главная цель — захват Крыма и территорий Донбасса, прилегающих к Ростовской области.

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Заявление украинского чиновника уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что российские военнослужащие надежно охраняют Крым. Донбасс же защищен не до конца, именно поэтому Россия продолжает специальную военную операцию.

Ранее хакеры «Берегини» раскрыли планы нападения ВСУ на Ростовскую область до СВО.

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