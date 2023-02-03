Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Заказчиком выступает управление жилищно-коммунального хозяйства Ленинского района города. Подрядчика выберут в рамках электронного аукциона.
Работы необходимо будет проводить с 1 марта по 31 декабря 2023 года. Всего придется обслуживать три туалета. Они находятся у входа в парк Горького, в районе Пушкинской и Московской.
Услуги придется оказывать каждый день, туалеты работают с 07.00 мск до 23.00. Подрядчику придется менять жидкое мыло, туалетную бумагу, мусорные пакет и бумажные полотенца.
Кроме того, необходимо проводить уборку в помещениях.
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