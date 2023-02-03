rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:16

Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

В Ростове-на-Дону потратят 6 млн рублей на содержание трех туалетов в 2023 году

3 февраля 2023, 11:16
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове-на-Дону потратят 6 млн рублей на содержание трех туалетов в 2023 году
В Ростове-на-Дону объявили аукцион по выбору подрядчика, который будет обслуживать модульные туалеты, говорится в документах Госзакупок.

Заказчиком выступает управление жилищно-коммунального хозяйства Ленинского района города. Подрядчика выберут в рамках электронного аукциона.

Работы необходимо будет проводить с 1 марта по 31 декабря 2023 года. Всего придется обслуживать три туалета. Они находятся у входа в парк Горького, в районе Пушкинской и Московской.

На обслуживание 6 биотуалетов Ростовского кладбища потратят 700 тыс руб в 2023 году
Узнать подробнее

Услуги придется оказывать каждый день, туалеты работают с 07.00 мск до 23.00. Подрядчику придется менять жидкое мыло, туалетную бумагу, мусорные пакет и бумажные полотенца.

Кроме того, необходимо проводить уборку в помещениях. 

Ранее стало известно, что в Ростове более 583 млн рублей потратят на благоустройство музыкального театра.

Читайте также:
В Ростове более 583 млн рублей потратят на благоустройство музыкального театраВ Ростовской области потратят 3,6 млн рублей на охрану шахты «Быстрянская»На благоустройство Пушкинской набережной в Таганроге придется потратить 700 млн руб
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Туалет
Подпишитесь
В Ростове тратят миллионы на туалеты, живут без горячей воды и беспокоятся о собаках
Сегодня, 15:43
В Ростовводоканале заявили о попытке рейдерского захвата предприятия
Сегодня, 15:41
Под Ростовом в ДТП с перевернувшимся микроавтобусом пострадали трое днем 3 февраля
Сегодня, 13:52
Китайский инвестор вышел из проекта возведения сахарного завода в Ростовской области
Сегодня, 13:51
Депутата Новочеркасской Думы Рахнянского лишили мандата из-за акций Tesla с 3 февраля
Сегодня, 12:46
Масоны заявили, что в их Ложе есть работник Правительства Ростовской области
Сегодня, 14:01