В министерстве экономического развития Ростовской области рассказали «РБK-Ростов», что общая стоимость работ по строительству и благоустройству Пушкинской набережной в Таганроге оценивается в 700 миллионов рублей. Первый этап планируется сдать уже в сентябре этого года, ко дню 325-летия города.