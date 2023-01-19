Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
В министерстве экономического развития Ростовской области рассказали «РБK-Ростов», что общая стоимость работ по строительству и благоустройству Пушкинской набережной в Таганроге оценивается в 700 миллионов рублей. Первый этап планируется сдать уже в сентябре этого года, ко дню 325-летия города.
Начальная часть работ предусматривает благоустройство 3,5 гектара территории, на это необходимо 365 миллионов рублей. Потенциальным партнером на этот этапе работ рассматривается ПАО «Газпром». Согласно концепции, исторический облик города будет сочетаться с современной инфраструктурой. Власти планируют сохранить старую брусчатку, а в районе пляжа «Солнечный» построить экстрим-парк и спортивный кластер.
Также важной задачей благоустройства набережной является реконструкция систем берегоукрепительных сооружений. Ее стоимость смогут оценить только после окончания проектирования.
Напомним, на развитие Таганрога в этом году решили потратить в общей сложности 75 миллиардов рублей.