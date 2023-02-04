Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Donday пишет, что мужчина в военной форме сбежал из зоны спецоперации. Издание уточнило, что операция по задержанию прошла в Матвеево-Курганском районе.
«Пограничники увидели мужчину в районе села Греково-Тимофеевка. Оказалось, что он уроженец Приморского края и был мобилизован, но 1 февраля решил вернуться домой», — говорится в публикации.
Отмечается, что мужчина за сутки прошел десятки километров, из-за чего хромал и выглядел уставшим. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее ростовский депутат заявил, что сбежавших из России нужно пускать на родину через СВО.