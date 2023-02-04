rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

В Ростовской области назвали подробности задержания сбежавшего мобилизованного

4 февраля 2023, 08:52
Фото: 1mi
В Ростовской области 2 февраля задержали мобилизованного, который скрывался, сообщают СМИ.

Donday пишет, что мужчина в военной форме сбежал из зоны спецоперации. Издание уточнило, что операция по задержанию прошла в Матвеево-Курганском районе.

«Пограничники увидели мужчину в районе села Греково-Тимофеевка. Оказалось, что он уроженец Приморского края и был мобилизован, но 1 февраля решил вернуться домой», — говорится в публикации.

В Ростовской области задержали мобилизованного бойца, сбежавшего из зоны СВО
Узнать подробнее

Отмечается, что мужчина за сутки прошел десятки километров, из-за чего хромал и выглядел уставшим. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее ростовский депутат заявил, что сбежавших из России нужно пускать на родину через СВО.

Читайте также:
В Ростовской области задержали мобилизованного бойца, сбежавшего из зоны СВОМобилизованные из Ростовской области получили спецсредства для полевых лагерейМобилизованный из Приморья дошел пешком до Ростовской области, сбежав из зоны СВО
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие
Подпишитесь
В Ростове тратят миллионы на туалеты, живут без горячей воды и беспокоятся о собаках
Вчера, 15:43
В Ростовводоканале заявили о попытке рейдерского захвата предприятия
Вчера, 15:41
Под Ростовом в ДТП с перевернувшимся микроавтобусом пострадали трое днем 3 февраля
Вчера, 13:52
Китайский инвестор вышел из проекта возведения сахарного завода в Ростовской области
Вчера, 13:51
Депутата Новочеркасской Думы Рахнянского лишили мандата из-за акций Tesla с 3 февраля
Вчера, 12:46
Масоны заявили, что в их Ложе есть работник Правительства Ростовской области
Вчера, 14:01