«Надо понимать, что зона Средиземноморья в Турции сама по себе сейсмически опасная. Землетрясения там всегда могут быть. Поэтому строить дома на этой территории надо с обязательным учетом таких особенностей. А обрушение высоток во время землетрясения говорит о том, что при их строительстве были явные нарушения», — делится мнением Максим Гурин.