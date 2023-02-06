Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Местные СМИ сообщают о множестве рухнувших домов в районе Кахраманмараш, о сильном пожаре на газопроводе. Число жертв не уточняется.
Директор ростовского турагентства Максим Гурин подчеркивает, что район Кахраманмараш в Турции далек от туристических курортов и крупных городов.
«Поэтому ростовских туристов или проживающих россиян там априори быть не должно. Землетрясение произошло в юго-восточной части Турции, рядом с Сирией. А это не место для туристических маршрутов», - отмечает собеседник.
Однако эксперт не исключает единичные случаи пребывания россиян в районе Кахраманмараша во время землетрясения. По его словам, люди в юго-восточную часть могли приехать в гости к родным.
Теперь для того, чтобы вернуться в Россию, им придется обращаться за помощью в посольство. А в случае утраты документов — и в консульство.
В Турции объявлен высокий уровень тревоги. Однако, по словам собеседника, разрушения произошли локально, в зоне границ. Это отмечает и отдыхающая в Стамбуле россиянка.
«У нас все в порядке, мы далеко от места землетрясения», — отмечает она.
«Надо понимать, что зона Средиземноморья в Турции сама по себе сейсмически опасная. Землетрясения там всегда могут быть. Поэтому строить дома на этой территории надо с обязательным учетом таких особенностей. А обрушение высоток во время землетрясения говорит о том, что при их строительстве были явные нарушения», — делится мнением Максим Гурин.
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