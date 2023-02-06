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Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Эксперт рассказал, что делать ростовчанам, попавшим в зону землетрясения в Турции

6 февраля 2023, 09:27
Фото: AKUT Search and Rescue Association/CC BY SA/wiki
Эксперт рассказал, что делать ростовчанам, попавшим в зону землетрясения в Турции
В Турции объявлен высокий уровень тревоги из-за мощного землетрясения, произошедшего в шести регионах страны. Могли ли на месте землетрясения в Турции оказаться ростовчане, что им теперь делать, и почему в Турции обрушились многоэтажные дома — в материале корреспондента RostovGazeta.

Местные СМИ сообщают о множестве рухнувших домов в районе Кахраманмараш, о сильном пожаре на газопроводе. Число жертв не уточняется.

Директор ростовского турагентства Максим Гурин подчеркивает, что район Кахраманмараш в Турции далек от туристических курортов и крупных городов.

«Поэтому ростовских туристов или проживающих россиян там априори быть не должно. Землетрясение произошло в юго-восточной части Турции, рядом с Сирией. А это не место для туристических маршрутов», - отмечает собеседник.

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Однако эксперт не исключает единичные случаи пребывания россиян в районе Кахраманмараша во время землетрясения. По его словам, люди в юго-восточную часть могли приехать в гости к родным.

Теперь для того, чтобы вернуться в Россию, им придется обращаться за помощью в посольство. А в случае утраты документов — и в консульство.

Теперь, для того, чтобы вернуться в Россию, им придется обращаться за помощью в посольство. А в случае утраты документов — и в консульство.
Фото: 1MI

В Турции объявлен высокий уровень тревоги. Однако, по словам собеседника, разрушения произошли локально, в зоне границ. Это отмечает и отдыхающая в Стамбуле россиянка.

«У нас все в порядке, мы далеко от места землетрясения», — отмечает она.

«Надо понимать, что зона Средиземноморья в Турции сама по себе сейсмически опасная. Землетрясения там всегда могут быть. Поэтому строить дома на этой территории надо с обязательным учетом таких особенностей. А обрушение высоток во время землетрясения говорит о том, что при их строительстве были явные нарушения», — делится мнением Максим Гурин.

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