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Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Получившие инвалидность на СВО бойцы из Ростовской области смогут получать две пенсии

8 февраля 2023, 16:07
Фото: 1MI
В Ростовской области добровольцы, получившие инвалидность в ходе СВО, будут получать две пенсии, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению нужд СВО рассказал о новые мерах поддержки участников СВО. В частности, добровольцы, получившие инвалидность из-за ранения, травмы и заболевания могут рассчитывать на одновременное получение двух пенсий. Одна из них — по инвалидности, другая представляет собой различного рода компенсации.

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Также Мишустин анонсировал другие меры поддержки участников СВО, официально они будут озвучены в ближайшее время.

Ранее медаль за спасение 10 человек вручили участнику СВО из Ростовской области Вадиму Титкову.

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