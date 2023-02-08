Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению нужд СВО рассказал о новые мерах поддержки участников СВО. В частности, добровольцы, получившие инвалидность из-за ранения, травмы и заболевания могут рассчитывать на одновременное получение двух пенсий. Одна из них — по инвалидности, другая представляет собой различного рода компенсации.
Также Мишустин анонсировал другие меры поддержки участников СВО, официально они будут озвучены в ближайшее время.
Ранее медаль за спасение 10 человек вручили участнику СВО из Ростовской области Вадиму Титкову.