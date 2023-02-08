Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению нужд СВО рассказал о новые мерах поддержки участников СВО. В частности, добровольцы, получившие инвалидность из-за ранения, травмы и заболевания могут рассчитывать на одновременное получение двух пенсий. Одна из них — по инвалидности, другая представляет собой различного рода компенсации.