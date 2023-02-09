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Published Сегодня, 10:49

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Updated Сегодня, 10:51

Голубев рассказал, как из Азова будут делать привлекательный туристический центр

9 февраля 2023, 10:49
Фото: donland.ru
Голубев рассказал, как из Азова будут делать привлекательный туристический центр
Какие работы будут сделаны для повышения туристической привлекательности Азова, рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Азов со своим туристическим потенциалом не уступает ни одному городу Ростовской области, а может быть даже и другим территориям. Нам предстоит почти полностью перестроить исторический центр в Азове», - отметил Голубев.

В планах также привести в порядок: набережную реки Азовка, пляж. Также в городе пройдут работы по реконструкции валов Азовской крепости и Генуэзской крепости.

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Голубев также рассказал, что будут приводиться в порядок в том числе существующие объекты туристической инфраструктуры.

Ранее стало известно, что большинство российских туристов собираются отправиться на февральские праздники в Турцию.

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#Городская среда#Строительство#Город#Общество#Экономика#Культура#Туризм#Ростовская область#Азов#Голубев#Голубев Василий Юрьевич
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