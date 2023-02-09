Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
«Азов со своим туристическим потенциалом не уступает ни одному городу Ростовской области, а может быть даже и другим территориям. Нам предстоит почти полностью перестроить исторический центр в Азове», - отметил Голубев.
В планах также привести в порядок: набережную реки Азовка, пляж. Также в городе пройдут работы по реконструкции валов Азовской крепости и Генуэзской крепости.
Голубев также рассказал, что будут приводиться в порядок в том числе существующие объекты туристической инфраструктуры.
Ранее стало известно, что большинство российских туристов собираются отправиться на февральские праздники в Турцию.