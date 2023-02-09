Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
У губернатора поинтересовались перспективами появления в Волгодонске аэропорта в качестве транспортного узла. Он ответил, что некоторые бизнесмены указывали гипотетическую возможность участия в проекте.
«Я считают, что нам нужно находить решения для создания воздушной гавани. В данный момент прорабатывается стоимость проекта и оцениваются возможности», — отметил глава области.
Он добавил, что этот проект можно будет реализовать, если он появится в госпрограмме развития транспортной системы. Это федеральная программа.
Губернатор не стал называть точных сроков, но добавил, что потребность в этом проекте есть. Поэтому работа будет продолжаться.
Он уточнил, что на территории прошлого аэропорта инфраструктура не подойдет для восстановления.
Напомним, что убытки экс-застройщика старого аэропорта Ростова выросли в 6 раз за 2022 год.