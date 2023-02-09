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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Губернатор Голубев рассказал, когда в Волгодонске откроют аэропорт

9 февраля 2023, 10:28
Фото: Дмитрий Николенко/CC BYSA/wiki
Губернатор Голубев заявил о планах открыть аэропорт в Волгодонске
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о проводимой работе по созданию аэропорта в Волгодонске, прозвучало на пресс-конференции.

У губернатора поинтересовались перспективами появления в Волгодонске аэропорта в качестве транспортного узла. Он ответил, что некоторые бизнесмены указывали гипотетическую возможность участия в проекте.

«Я считают, что нам нужно находить решения для создания воздушной гавани. В данный момент прорабатывается стоимость проекта и оцениваются возможности», — отметил глава области.

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Он добавил, что этот проект можно будет реализовать, если он появится в госпрограмме развития транспортной системы. Это федеральная программа.

Губернатор не стал называть точных сроков, но добавил, что потребность в этом проекте есть. Поэтому работа будет продолжаться.

Он уточнил, что на территории прошлого аэропорта инфраструктура не подойдет для восстановления. 

Напомним, что убытки экс-застройщика старого аэропорта Ростова выросли в 6 раз за 2022 год.

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