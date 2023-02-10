«Квартира на шестом этаже у нас много лет пустует. За нее не платят — из их почтового ящика квитанции уже вываливаются. А там творится хаос. Представляете, в квартире голуби живут! У таких и с газом может произойти что угодно, это ж маргиналы. А пострадать ведь может весь наш дом», — сокрушается Ирина, удивляясь собственному выводу.