Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Напомним, что вчера в пятиэтажке Новосибирска произошел мощный взрыв газа, обрушивший два подъезда. Эта трагедия стала потрясением для всех регионов России. Корреспондент RostovGazeta решил выяснить, какова в Ростове ситуация с обслуживанием и эксплуатацией газоиспользующего оборудования в многоэтажных домах. И что думают люди о работе газовых служб.
Жительница 2-ой Краснодарской в Ростове, пенсионерка Людмила рассказывает, что живет одна и в квартиру никого не пускает. В том числе и представителей коммунальных служб.
«Знаете, сколько сейчас мошенников? Глазом не успеешь моргнуть, как обуют. У них же и форма специальная есть, и удостоверение покажут. А я подслеповата, не вижу особо. Не знаю, как их отличать», — объясняет она.
На вопрос корреспондента RostovGazeta о проверке безопасности ее газовой плиты, пожилая женщина на минуту задумывается и выдает:
«А что с моей плитой может быть не так? Договор я заключила, деньги отдала. Все в порядке у меня с плитой».
Спешащий молодой ростовчанин Сергей говорит на ходу, что договор на обслуживание газового оборудования в квартире никогда не заключал.
«Да, приходят, звонят в квартиру, но я их не пускаю — денег у меня нет на их договоры», — не останавливаясь объясняет свою позицию молодой человек.
Жительница улицы Каширской Ирина отмечает, что договор на обслуживание газового оборудования заключает регулярно, раз в год.
«У нас весь дом заключает договоры, мы тоже. К нам приходят домой, проверяют плиту. Вроде все нормально. Мы платим за это», — подчеркивает собеседница.
Однако в беседе выясняется, что ситуация далека от «нормальной». И договоры заключены не со всеми жильцами в доме, где она проживает.
«Квартира на шестом этаже у нас много лет пустует. За нее не платят — из их почтового ящика квитанции уже вываливаются. А там творится хаос. Представляете, в квартире голуби живут! У таких и с газом может произойти что угодно, это ж маргиналы. А пострадать ведь может весь наш дом», — сокрушается Ирина, удивляясь собственному выводу.
Встревающие в беседу пенсионеры напоминают, что раньше, во времена СССР, проверка газового оборудования входила в общий тариф. Причем стоила она сущие копейки.
«А сейчас, знаете, сколько они требуют за договор? Где ж такие деньги брать? А, главное, за что? За то, что издалека посмотрят на печку и исчезнут на год?» — возмущаются пожилые люди.
Очевидно, что проблемы с газоснабжением в домах возникают не только из-за халатности, но и из-за непомерных для людей сумм, которые требуются на заключение договора по обслуживанию и эксплуатации газоиспользуемого оборудования. Пенсионеры уверены, что изменить ситуацию позволит только возврат к той системе, которая существовала в годы СССР.
«А иначе у нас и дальше будут взрываться дома», — делятся мнением они.
Ранее RostovGazeta сообщала о странных квитанциях, которые получали ростовчане на оплату услуг газоснабжения.