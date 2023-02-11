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Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

На Северном обходе Ростова возникла пробка из-за опрокинувшейся фуры с щебнем

11 февраля 2023, 13:17
Фото: Telegram-канал "Ростов Главный"
Под Ростовом произошла авария с участием большегруза, перевернулась фура с щебнем, об этом сообщили в соцсетях.
Сюжет
Дтп

В субботу, 11 февраля, Telegram-канал «Ростов Главный» опубликовал видео, на котором сняли перевернувшийся на развязке у Северного обхода Ростова грузовик с щебенкой. Вокруг него находились не меньше трех сотрудников МЧС, однако, по сообщениям очевидцев, водитель не пострадал.

Позднее в УГИБДД по Ростовской области подтвердили, что пострадавших в аварии на участке нет, а автомобиль получил механические повреждения. Причины и обстоятельства аварии в пресс-службе уточнять не стали.

Авария на Северном обходе Ростова 11 февраля
Фото: Яндекс. Карты

Тем временем, на участке сохраняется затруднение движение, а пробка растянулась уже на несколько километров. Водителям рекомендуется выбрать альтернативные маршруты проезда.

Ранее в Ростове аварии сковали город семибалльными пробками.

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