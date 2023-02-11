Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
В субботу, 11 февраля, Telegram-канал «Ростов Главный» опубликовал видео, на котором сняли перевернувшийся на развязке у Северного обхода Ростова грузовик с щебенкой. Вокруг него находились не меньше трех сотрудников МЧС, однако, по сообщениям очевидцев, водитель не пострадал.
Позднее в УГИБДД по Ростовской области подтвердили, что пострадавших в аварии на участке нет, а автомобиль получил механические повреждения. Причины и обстоятельства аварии в пресс-службе уточнять не стали.
Тем временем, на участке сохраняется затруднение движение, а пробка растянулась уже на несколько километров. Водителям рекомендуется выбрать альтернативные маршруты проезда.
Ранее в Ростове аварии сковали город семибалльными пробками.