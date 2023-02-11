В субботу, 11 февраля, Telegram-канал «Ростов Главный» опубликовал видео, на котором сняли перевернувшийся на развязке у Северного обхода Ростова грузовик с щебенкой. Вокруг него находились не меньше трех сотрудников МЧС, однако, по сообщениям очевидцев, водитель не пострадал.