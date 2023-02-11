rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Военнослужащего осудили в Новочеркасске за избиение человека в 2022 году

11 февраля 2023, 10:33
Фото: 1mi
В Новочеркасске огласили приговор военнослужащему, который избил мужчину до потери сознания, сообщает Новочеркасский гарнизонный военный суд.

Происшествие случилось в конце 2022 года, когда военнослужащий поссорился с мужчиной и тот его ударил. Тогда фигурант решил отомстить и избил обдичика, который ударился головой о тротуар и потерял сознание. 

После этого возбудили уголовное дело, военнослужащий возместил размер ущерба на сумму 300 тысяч рублей. Потерпевшие принял его извинения.

Вспыльчивая ростовчанка обругала инспектора ДПС и полезла с ним в драку 3 февраля
Узнать подробнее

Суд приговорил обвиняемого к 1,5 года заключения условно. Также уголовное дело возбудили в отношении мужчины, ударившего первым.

Ранее владелец магазина в Таганроге избил четверых грабителей с игрушечным пистолетом.

Читайте также:
Владелец магазина в Таганроге избил четверых грабителей с игрушечным пистолетомПенсионерка разгромила церковную лавку в Азове и избила прихожанЖитель Ростова в порыве гнева на жену до полусмерти избил новорожденную дочь
#Илья Протвинов#Суд#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие
Подпишитесь
Запад кошмарит донской бизнес санкциями, а ростовчане разлюбили Артура Пирожкова
Вчера, 15:21
Трехлетнего брошенного ребенка нашли в Ростове на улице
Вчера, 17:09
Стало известно, как отразятся на здоровье ростовчан магнитные бури в феврале
Вчера, 17:04
В Ростове вынесли приговор десятерым членам ОПГ за подпольные банковские операции
Вчера, 16:34
В Ростове бездомных собак будут проверять на обоснованность агрессии к людям
Вчера, 15:50
В Ростовской области ищут сбежавшего с автоматом мобилизованного
Вчера, 17:40