Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Происшествие случилось в конце 2022 года, когда военнослужащий поссорился с мужчиной и тот его ударил. Тогда фигурант решил отомстить и избил обдичика, который ударился головой о тротуар и потерял сознание.
После этого возбудили уголовное дело, военнослужащий возместил размер ущерба на сумму 300 тысяч рублей. Потерпевшие принял его извинения.
Суд приговорил обвиняемого к 1,5 года заключения условно. Также уголовное дело возбудили в отношении мужчины, ударившего первым.
Ранее владелец магазина в Таганроге избил четверых грабителей с игрушечным пистолетом.