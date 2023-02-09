Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Следственный отдел Ленинского района Ростова СУ СК РФ региона возбудил уголовное дело в отношении 44-летней горожанки, подозреваемой в нападении на полицейского.
Согласно версии следователей, 3 февраля в Ростове на улице Зоологической сотрудник ГИБДД остановил автомобиль Kia, на переднем пассажирском сидении которого находилась женщина средних лет. Ростовчанка была недовольна остановкой и проверкой документов настолько, что устроила «разборки», обругала инспектора матом, а после вышла из автомобиля и ударила инспектора кулаком в голову.
Сейчас полиция проводит расследование, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия. Если вина женщины будет доказана, то штраф может составить до двухсот тысяч рублей, а в качестве наказания нападавшую могут направить на принудительные работы сроком до пяти лет, арестовать на срок до шести месяцев и даже лишить свободы на срок до пяти лет.
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