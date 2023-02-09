Сейчас полиция проводит расследование, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия. Если вина женщины будет доказана, то штраф может составить до двухсот тысяч рублей, а в качестве наказания нападавшую могут направить на принудительные работы сроком до пяти лет, арестовать на срок до шести месяцев и даже лишить свободы на срок до пяти лет.