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Вспыльчивая ростовчанка обругала инспектора ДПС и полезла с ним в драку 3 февраля

9 февраля 2023, 14:15
Фото: 1MI
Вспыльчивая ростовчанка обругала инспектора ДПС и полезла с ним в драку 3 февраля
В Ростове местную жительницу подозревают в применении насилия в отношении инспектора ДПС, об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Следственный отдел Ленинского района Ростова СУ СК РФ региона возбудил уголовное дело в отношении 44-летней горожанки, подозреваемой в нападении на полицейского.

Согласно версии следователей, 3 февраля в Ростове на улице Зоологической сотрудник ГИБДД остановил автомобиль Kia, на переднем пассажирском сидении которого находилась женщина средних лет. Ростовчанка была недовольна остановкой и проверкой документов настолько, что устроила «разборки», обругала инспектора матом, а после вышла из автомобиля и ударила инспектора кулаком в голову.

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Сейчас полиция проводит расследование, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия. Если вина женщины будет доказана, то штраф может составить до двухсот тысяч рублей, а в качестве наказания нападавшую могут направить на принудительные работы сроком до пяти лет, арестовать на срок до шести месяцев и даже лишить свободы на срок до пяти лет.

Ранее в Новошахтинске ввели план «Сирена» из-за нападения на полицию мужчины с пулеметом.

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