Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Документ размещен на сайте городской Думы, в нем говорится об изменении работы полиции после начала спецоперации. Личный состав перевели на усиленный вариант несения службы.
«Плотность нарядов увеличили с 450 до 650 человек. Наряды ППС и дорожной полиции были довооружены автоматическим оружием», — сказано в отчете.
Кроме того, сотрудники получили дополнительные средства бронезащиты. Всего в 2022 году правоохранители рассмотрели 270 тысяч заявлений от граждан. В результате возбудили более 23 тысяч уголовных дел.
Напомним, что в Ростовской области стали в 2,5 раза чаще регистрировать коррупционные преступления.