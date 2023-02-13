rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Полицейских в Ростове-на-Дону вооружили автоматами и увеличили наряды на 200 человек

13 февраля 2023, 09:54
Фото: мосу.мвд.рф
В Ростове-на-Дону после начала спецоперации сотрудников полиции довооружили автоматическим оружием, говорится в отчете УМВД РФ по городу.

Документ размещен на сайте городской Думы, в нем говорится об изменении работы полиции после начала спецоперации. Личный состав перевели на усиленный вариант несения службы.

«Плотность нарядов увеличили с 450 до 650 человек. Наряды ППС и дорожной полиции были довооружены автоматическим оружием», — сказано в отчете.

Раненый в Новошахтинске полицейский рассказал, как выжил после стрельбы
Узнать подробнее

Кроме того, сотрудники получили дополнительные средства бронезащиты. Всего в 2022 году правоохранители рассмотрели 270 тысяч заявлений от граждан. В результате возбудили более 23 тысяч уголовных дел.

Напомним, что в Ростовской области стали в 2,5 раза чаще регистрировать коррупционные преступления.

Читайте также:
Один полицейский погиб и один ранен в ходе погони за нарушителем в Ростовской областиЭкс-полицейского осудили в Ростовской области за взятку от пьяного хулигана
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Полиция
Подпишитесь
В Ростовской области лже-инспектор Ространснадзора вымогал деньги у водителей фур
Сегодня, 06:59
Снегопады и пасмурная погода ждут ростовчан на этой неделе с 14 февраля
Сегодня, 06:41
США призвали своих граждан срочно покинуть Ростовскую область
Сегодня, 06:32
Ростовчане заявили о частых перебоях с водоснабжением
Сегодня, 05:33
Ростовская шаурма: сколько стоит, из чего состоит и в чем секрет ЦГБ
Сегодня, 04:48
Свыше 2,6 тыс специалистов прокладывают водовод из Ростовской области для Донбасса
Сегодня, 04:51