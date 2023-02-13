Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
По словам жильцов домов в районе улицы Штахановского, в городе участились случаи отсутствия водоснажения. У некоторых стоит бойлер, поэтому при проблемах пропадает и холодная вода
«Прошу разобраться в ситуации, обозначить зоны ответственности локальных ведомств. Когда водоснабжение полностью отсутствует несколько дней, это очень проблематично», — написал автор.
На данный момент ответа на обращение не поступало.
Ранее центр Ростова-на-Дону оставался без отопления из-за коммунальной аварии днем 10 февраля. Тогда в районе улице Обороны обнаружили дефект трубопровода.