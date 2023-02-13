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Posted Сегодня, 05:33

Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

Ростовчане заявили о частых перебоях с водоснабжением

13 февраля 2023, 05:33
Фото: 1mi
Жители Ростова-на-Дону жалуются на проблемы с водой, обращения оставляют в сервисе «Благоустройство города».

По словам жильцов домов в районе улицы Штахановского, в городе участились случаи отсутствия водоснажения. У некоторых стоит бойлер, поэтому при проблемах пропадает и холодная вода

«Прошу разобраться в ситуации, обозначить зоны ответственности локальных ведомств. Когда водоснабжение полностью отсутствует несколько дней, это очень проблематично», — написал автор.

На данный момент ответа на обращение не поступало. 

Ранее центр Ростова-на-Дону оставался без отопления из-за коммунальной аварии днем 10 февраля. Тогда в районе улице Обороны обнаружили дефект трубопровода.

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