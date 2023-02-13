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Published Сегодня, 16:31

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Updated Сегодня, 16:33

Ростовский политолог Амбросимов сделал прогноз, как изменится СВО после 21 февраля

13 февраля 2023, 16:31
Фото: eng.mil.ru
Ростовский политолог Дмитрий Амбросимов сделал прогноз о том, как в перспективе может измениться СВО после выступления президента РФ Владимира Путина 21 февраля 2023 года, эксклюзивные комментарии подготовил корреспондент портала RostovGazeta.

Напомним, примерно через неделю президент Российской Федерации Владимир Путин собирается выступить с посланием к Федеральному собранию, и хотя пока никому неизвестно, о чем будет говорить глава государства, многие ожидают подведения годового итога спецоперации на Украине.

Например, ростовский политолог Дмитрий Абросимов допускает, что на эту дату может быть запланировано масштабное наступление российских войск, но не уверен, что генералам действительно стоит привязывать планы к определенным датам.

Ростовский политолог рассказал, как может измениться СВО с 21 февраля 2023
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«Если наши генералы начнут строить планы под какие-то даты, как это было при товарище Сталине, то, на мой взгляд, это будет некорректно. И может привести к большим потерям», — поделился мнением эксперт, добавив, что послание может привести к кардинальным изменениям в спецоперации.

Полное интервью с политологом, его заключения о соблюдении норм международного права и прогноз о роли Ростовской области в СВО доступны по прямой ссылке.

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