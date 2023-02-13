Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Напомним, примерно через неделю президент Российской Федерации Владимир Путин собирается выступить с посланием к Федеральному собранию, и хотя пока никому неизвестно, о чем будет говорить глава государства, многие ожидают подведения годового итога спецоперации на Украине.
Например, ростовский политолог Дмитрий Абросимов допускает, что на эту дату может быть запланировано масштабное наступление российских войск, но не уверен, что генералам действительно стоит привязывать планы к определенным датам.
«Если наши генералы начнут строить планы под какие-то даты, как это было при товарище Сталине, то, на мой взгляд, это будет некорректно. И может привести к большим потерям», — поделился мнением эксперт, добавив, что послание может привести к кардинальным изменениям в спецоперации.
Полное интервью с политологом, его заключения о соблюдении норм международного права и прогноз о роли Ростовской области в СВО доступны по прямой ссылке.