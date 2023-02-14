Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Уборка началась из-за ухудшения погоды, всего к этой работе привлекли 41 человека. Они используют противогололедные материалы.
«Для обеспечения безопасного спуска-подъема ростовчан при обработке используется техническая соль», — сказано в сообщении.
Напомним, что погода в городе ухудшилась еще ночью 14 февраля, когда начался снегопад. Всего вывели более 500 сотрудников для расчистки улиц.
Непогода привела к серьезным заторам в городе, утром движение оказалось парализовано на нескольких улицах.
Добавим, что в Ростове создали оперштаб для ликвидации последствий непогоды.