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Published Сегодня, 15:11

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Updated Сегодня, 15:13

Более 40 человек в Ростове-на-Дону пытаются сделать подземные переходы безопасными

14 февраля 2023, 15:11
Фото: rostov-gorod.ru
Более 40 человек в Ростове-на-Дону пытаются сделать подземные переходы безопасными
В Ростове-на-Дону продолжается работа по расчистке подземных переходов от снега и льда, сообщили в мэрии.

Уборка началась из-за ухудшения погоды, всего к этой работе привлекли 41 человека. Они используют противогололедные материалы.

«Для обеспечения безопасного спуска-подъема ростовчан при обработке используется техническая соль», — сказано в сообщении.

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Напомним, что погода в городе ухудшилась еще ночью 14 февраля, когда начался снегопад. Всего вывели более 500 сотрудников для расчистки улиц. 

Непогода привела к серьезным заторам в городе, утром движение оказалось парализовано на нескольких улицах. 

Добавим, что в Ростове создали оперштаб для ликвидации последствий непогоды.

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