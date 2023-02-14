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Published Сегодня, 11:23

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Updated Сегодня, 11:44

Бывший замглавы Пролетарского района Рыбаков с 13 февраля перешел в ЖКХ Ростова

14 февраля 2023, 11:23
Фото: Телеканал Донская столица
Бывший замглавы Пролетарского района Рыбаков с 13 февраля перешел в ЖКХ Ростова
Заместителем директора жилищно-коммунального хозяйства Ростова-на-Дону стал Андрей Рыбаков, пишут СМИ.

По информации PБК, Рыбаков будет заниматься вопросами энергетики, его значили 13 февраля. Ранее он занимал пост заместителя главы администрации Пролетарского района. 

Еще ранее он руководил отделом контроля работы предприятий транспорта в Минтрансе региона.

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До этого губернатор Василий Голубев объяснил причины увольнения главы Шахт Андрея Ковалева в конце января. Оказалось, что главу региона не устраивали результаты его работы.

Ранее стало известно об увольнении попавшегося на аферах главы ОМВД в Белой Калитве.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество
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