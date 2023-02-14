Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
По информации PБК, Рыбаков будет заниматься вопросами энергетики, его значили 13 февраля. Ранее он занимал пост заместителя главы администрации Пролетарского района.
Еще ранее он руководил отделом контроля работы предприятий транспорта в Минтрансе региона.
До этого губернатор Василий Голубев объяснил причины увольнения главы Шахт Андрея Ковалева в конце января. Оказалось, что главу региона не устраивали результаты его работы.
Ранее стало известно об увольнении попавшегося на аферах главы ОМВД в Белой Калитве.