Posted Сегодня, 18:19
Published Сегодня, 18:19
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
Избавить город от последствий снегопада власти обещают примерно к 8-9 утра. По информации городской администрации, к 13.00 мск в Ростове выпало около 14 миллиметров осадков.
Вывозить снег за город коммунальщики начнут около 21.00 мск 14 февраля, когда загруженность дорог спадет. Для этого привлекут дополнительно еще 100 единиц техники.
В настоящее время последствия снегопада устраняют более 500 дворников и 158 единиц техники.
Климатолог Александр Иошпа рассказал СМИ, что метель появилась из-за пришедшего в регион фронта теплых воздушных масс. По его словам, в скором времени нужно ждать волну холода.