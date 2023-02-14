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Posted Сегодня, 18:19

Published Сегодня, 18:19

Modified Сегодня, 18:21

Updated Сегодня, 18:21

Всю ночь обещали в мэрии Ростова вывозить сугробы

14 февраля 2023, 18:19
Фото: 1MI
Всю ночь обещали в мэрии Ростова вывозить сугробы

Очистить Ростов от снега власти города обещали к утру 15 февраля

Администрация Ростова сообщила, что к утру среды, 15 февраля, город планируют очистить от снега, говорится в сообщении местных властей.

 

Избавить город от последствий снегопада власти обещают примерно к 8-9 утра. По информации городской администрации, к 13.00 мск в Ростове выпало около 14 миллиметров осадков.

Вывозить снег за город коммунальщики начнут около 21.00 мск 14 февраля, когда загруженность дорог спадет. Для этого привлекут дополнительно еще 100 единиц техники.

В настоящее время последствия снегопада устраняют более 500 дворников и 158 единиц техники.

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Климатолог Александр Иошпа рассказал СМИ, что  метель появилась из-за пришедшего в регион фронта теплых воздушных масс. По его словам, в скором времени нужно ждать волну холода.

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