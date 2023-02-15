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Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

В Ростове-на-Дону вывезли 6 тыс кубометров снега в ночь на 15 февраля

15 февраля 2023, 08:41
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону вывезли 6 тыс кубометров снега в ночь на 15 февраля
В Ростове-на-Дону ночью в среду, 15 февраля, удалось вывезти более шести тысяч кубометров снега, сообщили в мэрии.

Всего привлекли 466 сотрудников и задействовали 188 единиц техники. За счет этого удалось вывезти большое количество снега, но работы продолжаются до сих пор.

Снежные массы вывозили на предназначенные для этого площадки. Вместе с этим израсходовали 743 тонны противогололедных материалов. 

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«Днем в среду на улицах будут работать 536 уборщиков. Подготовили также 158 единиц спецтехники», — сказано в сообщении.

Напомним, что за последнее время в городе выпало большое количество осадков. Это приводило к серьезным заторам на дорогах.

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