Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Всего привлекли 466 сотрудников и задействовали 188 единиц техники. За счет этого удалось вывезти большое количество снега, но работы продолжаются до сих пор.
Снежные массы вывозили на предназначенные для этого площадки. Вместе с этим израсходовали 743 тонны противогололедных материалов.
«Днем в среду на улицах будут работать 536 уборщиков. Подготовили также 158 единиц спецтехники», — сказано в сообщении.
Напомним, что за последнее время в городе выпало большое количество осадков. Это приводило к серьезным заторам на дорогах.