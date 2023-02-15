Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
В Ростове полиция разыскивает неизвестных злоумышленников, специализирующихся на краже зеркал с машин. Всего от действий преступников пострадали 13 автомобилей. Сумма ущерба составила 250 тысяч рублей.
ФАН уточняет, что мишенью воров становятся иномарки престижных марок — Audi, Mercedes и BMW.
Также сообщается, что кражи чаще всего происходят на подземных парковках города.
Напомним, что в ночь на 11 февраля на подземной парковке на Пацаева 16/1 в Ростове-на-Дону неизвестные повредили 40 автомобилей, сняв с них зеркала.