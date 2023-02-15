rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

В Ростове злоумышленники украли с 13 дорогих иномарок зеркала

15 февраля 2023, 16:28
Фото: 1MI
Неизвестные в Ростове украли с десятка машин зеркала, сумма ущерба от действий воров составила 250 тысяч рублей, сообщили в полиции.

В Ростове полиция разыскивает неизвестных злоумышленников, специализирующихся на краже зеркал с машин. Всего от действий преступников пострадали 13 автомобилей. Сумма ущерба составила 250 тысяч рублей.

ФАН уточняет, что мишенью воров становятся иномарки престижных марок — Audi, Mercedes и BMW.

В Ростове голодные грабители украли деньги из Mitsubishi и съели шоколадку
Узнать подробнее

Также сообщается, что кражи чаще всего происходят на подземных парковках города.

Напомним, что в ночь на 11 февраля на подземной парковке на Пацаева 16/1 в Ростове-на-Дону неизвестные повредили 40 автомобилей, сняв с них зеркала.

Читайте также:
Себе и другу: в Ростове посетитель секс-шопа украл два вибратора на 25 тысяч рублейВ Ростове голодные грабители украли деньги из Mitsubishi и съели шоколадкуВ Ростове неизвестные украли телефон у пострадавшего в ДТП
#Виктория Прутковская#Происшествие#Полиция#Преступность#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Происшествия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
Эксперт Михайлов объяснил, почему в Ростовской области резко сокращается население
Сегодня, 12:37
«Это потеря потерь»: ростовчане потребовали уволить учителя за открытки с фашистом
Сегодня, 13:00
«Это нужно к терроризму приравнивать»: ростовчане высказались о массовом отравлении
Сегодня, 13:31
Для поддержки бойцов в зоне СВО детям в Ростовской области дали открытки с эсэсовцем
Сегодня, 12:28
В Ростовской области выросло количество исков о банкротстве граждан в 2022 году
Сегодня, 11:56
Зерно в Ростовской области может подорожать из-за нашествия мышей
Сегодня, 11:33