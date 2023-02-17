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Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

Число отравившихся продуктовыми наборами превысило 100 человек в Ростове-на-Дону

17 февраля 2023, 08:21
Фото: mos.ru
Число отравившихся продуктовыми наборами превысило 100 человек в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону насчитали более 100 пострадавших при массовом отравлении продуктовыми наборами.

Напомним, что все пациенты употребляли продукцию компании Good Food, которая занимается доставкой готовой еды. Им резко стало плохо, из-за чего пострадавших госпитализировали.

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. По факту произошедшего возбудили уголовное дело и сейчас устанавливаются все обстоятельства.

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Изначально говорилось о 50 пострадавших, потом их число увеличилось до 70. Теперь РЕН ТВ написало, что количество пациентов выросло до 108.

«Были госпитализированы 76 из них, в том числе девять детей. Практически у всех из них диагностировали заболевание желудка», — сказано в сообщении.

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