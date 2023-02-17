Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Напомним, что все пациенты употребляли продукцию компании Good Food, которая занимается доставкой готовой еды. Им резко стало плохо, из-за чего пострадавших госпитализировали.
Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. По факту произошедшего возбудили уголовное дело и сейчас устанавливаются все обстоятельства.
Изначально говорилось о 50 пострадавших, потом их число увеличилось до 70. Теперь РЕН ТВ написало, что количество пациентов выросло до 108.
«Были госпитализированы 76 из них, в том числе девять детей. Практически у всех из них диагностировали заболевание желудка», — сказано в сообщении.