Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Следственный комитет России заинтересовался массовым отравлением ростовчан наборами готовой еды от компании Good Food. О происшествии стало известно накануне, когда более 50 человек были госпитализированы в ЦГБ с подозрением на сальмонеллез. Теперь же сообщается о возбуждении уголовного дела.
В рамках него следователи провели обыски в офисе компании Good Food, оттуда изъята документация и компьютерная техника. Также к делу решено приобщить лабораторные исследования Роспотребнадзора.
Глава СК РФ по Ростовской области Аслан Хуаде должен подготовить доклад о ходе расследования Александру Бастрыкину.
Ранее ростовчане прокомментировали массовое отравление наборами готовой еды.