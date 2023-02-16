Следственный комитет России заинтересовался массовым отравлением ростовчан наборами готовой еды от компании Good Food. О происшествии стало известно накануне, когда более 50 человек были госпитализированы в ЦГБ с подозрением на сальмонеллез. Теперь же сообщается о возбуждении уголовного дела.