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Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Следственный комитет организовал обыски по факту массового отравления ростовчан

16 февраля 2023, 11:15
Фото: СУ СКР по Ростовской области
Следственный комитет организовал обыски по факту массового отравления ростовчан
Следственный комитет провел обыски в офисе компании Good Food, едой которой отравились 70 ростовчан, сообщила пресс-служба ведомства.

Следственный комитет России заинтересовался массовым отравлением ростовчан наборами готовой еды от компании Good Food. О происшествии стало известно накануне, когда более 50 человек были госпитализированы в ЦГБ с подозрением на сальмонеллез. Теперь же сообщается о возбуждении уголовного дела.

В рамках него следователи провели обыски в офисе компании Good Food, оттуда изъята документация и компьютерная техника. Также к делу решено приобщить лабораторные исследования Роспотребнадзора.

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Глава СК РФ по Ростовской области Аслан Хуаде должен подготовить доклад о ходе расследования Александру Бастрыкину.

Ранее ростовчане прокомментировали массовое отравление наборами готовой еды.

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