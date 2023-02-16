В Следственном комитете России заинтересовали массовым отравлением ростовчан наборами правильного питания компании Good Food. Всего пострадавшими признали более 70 человек. Напомним, о происшествии стало известно накануне. В больницу госпитализированы десятки горожан. Люди могли заразиться сальмонеллёзом.