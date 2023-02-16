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В офисе Good Food прошли обыски после отравления 70 ростовчан наборами питания

16 февраля 2023, 08:49
Фото: Loopstation/CC BY SA
У компании, отравившей ростовчан наборами правильного питания, прошли обыски
Следователи провели обыск в офисе компании Good Food, она поставила горожанам опасные для жизни наборы питания, сообщили в Следственном комитете России по Ростовской области.

В Следственном комитете России заинтересовали массовым отравлением ростовчан наборами правильного питания компании Good Food. Всего пострадавшими признали более 70 человек. Напомним, о происшествии стало известно накануне. В больницу госпитализированы десятки горожан. Люди могли заразиться сальмонеллёзом.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. К нему приобщены результаты исследования Роспотребнадзора. В офисе компании прошли обыски, изъята документация и компьютерная техника.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Ростовской области Аслану Хуаде предоставить доклад о ходе расследования.

Ранее ростовчане прокомментировали массовые отравления едой из наборов питания.

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