Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
В Следственном комитете России заинтересовали массовым отравлением ростовчан наборами правильного питания компании Good Food. Всего пострадавшими признали более 70 человек. Напомним, о происшествии стало известно накануне. В больницу госпитализированы десятки горожан. Люди могли заразиться сальмонеллёзом.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело. К нему приобщены результаты исследования Роспотребнадзора. В офисе компании прошли обыски, изъята документация и компьютерная техника.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Ростовской области Аслану Хуаде предоставить доклад о ходе расследования.
Ранее ростовчане прокомментировали массовые отравления едой из наборов питания.