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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Доставщик еды прекратил работу после массового отравления ростовчан

17 февраля 2023, 12:28
Фото: ТГ канал good_food_rostov
Доставщик еды прекратил работу после массового отравления ростовчан
В Ростове-на-Дону организация Good Food приостановила доставку еды после массового отравления клиентов, говорится в Telegram-канале компании.

По последним данным, пострадали более 100 человек, из которых около 70 госпитализировали. Все они были клиентами Good Food.

Эта ситуация стала резонансной, а по факту случившегося возбудили уголовное дело. Компания разместила в Telegram несколько публикаций на эту тему. 

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«Мы вынуждены сказать, что доставок в ближайшее время не будет. Всем клиентам, которые оплатили доставки на ближайшие дни, вернули деньги», — уточнили в организации.

В компании рассказали, что пытаются разобраться в случившемся, но не могут связаться с пациентами. Кроме того, идет поиск людей с похожими симптомами, которые не пользовались доставкой организации.

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