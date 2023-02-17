Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
По последним данным, пострадали более 100 человек, из которых около 70 госпитализировали. Все они были клиентами Good Food.
Эта ситуация стала резонансной, а по факту случившегося возбудили уголовное дело. Компания разместила в Telegram несколько публикаций на эту тему.
«Мы вынуждены сказать, что доставок в ближайшее время не будет. Всем клиентам, которые оплатили доставки на ближайшие дни, вернули деньги», — уточнили в организации.
В компании рассказали, что пытаются разобраться в случившемся, но не могут связаться с пациентами. Кроме того, идет поиск людей с похожими симптомами, которые не пользовались доставкой организации.