Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
С 1 мая 2023 года в Ростовской области начинают действовать новые проездные билеты для льготных категорий граждан. Так, ветераны труда Ростовской области, реабилитированные и труженики тыла должны получить льготную проездную карту. Федеральные же льготники, среди которых инвалиды, дети-инвалиды, ветераны, чернобольцы и участники СВО, будут ездить по электронному проездному билету.
Получить новые проездные документы можно только по заявлению, поданному в МФЦ или органах соцзащиты в срок до 20 февраля этого года.
Льготникам напомнили, что, если они не оформят новые проездные, с 1 мая с них будет взиматься полная стоимость проезда.
Ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что только 20% донских льготников выбрали бесплатный проезд.