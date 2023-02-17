С 1 мая 2023 года в Ростовской области начинают действовать новые проездные билеты для льготных категорий граждан. Так, ветераны труда Ростовской области, реабилитированные и труженики тыла должны получить льготную проездную карту. Федеральные же льготники, среди которых инвалиды, дети-инвалиды, ветераны, чернобольцы и участники СВО, будут ездить по электронному проездному билету.