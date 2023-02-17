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Published Сегодня, 13:24

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Updated Сегодня, 13:26

Льготникам в Ростове напомнили о получении проездных билетов до 20 февраля

17 февраля 2023, 13:24
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовским льготникам до 20 февраля нужно получить новые проездные билеты
20 февраля этого года истекает срок подачи заявления на новые льготные проездные билеты, напомнили в администрации Ростова.

С 1 мая 2023 года в Ростовской области начинают действовать новые проездные билеты для льготных категорий граждан. Так, ветераны труда Ростовской области, реабилитированные и труженики тыла должны получить льготную проездную карту. Федеральные же льготники, среди которых инвалиды, дети-инвалиды, ветераны, чернобольцы и участники СВО, будут ездить по электронному проездному билету.

Получить новые проездные документы можно только по заявлению, поданному в МФЦ или органах соцзащиты в срок до 20 февраля этого года.

Льготники в Ростовской области не спешат получать электронные «проездные»
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Льготникам напомнили, что, если они не оформят новые проездные, с 1 мая с них будет взиматься полная стоимость проезда.

Ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что только 20% донских льготников выбрали бесплатный проезд.

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