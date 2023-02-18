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Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Пушилин заявил, что хочет добиться снижения цен в ДНР до уровня Ростовской области

18 февраля 2023, 13:17
Фото: 1MI
Цены в Донецкой Народной республике должны упасть до уровня цен в Ростовской области, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Телеграм-канале.

По словам Пушилина, в ДНР провели «мозговой штурм» на тему стоимости социально значимых товаров. Для решения проблемы предлагается сократить время на логистику, построить распределительные центры и оптовые рынки, а также разработать меры поддержки республиканского агропрома.

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Как подчеркнул Пушилин, перед ними стоит задача добиться снижения цен до уровня цен в Ростовской области

Ранее стало известно, что в феврале в Ростове огурцы и другие овощи резко подорожали до 800 рублей за килограмм.

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