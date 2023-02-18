Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
По словам Пушилина, в ДНР провели «мозговой штурм» на тему стоимости социально значимых товаров. Для решения проблемы предлагается сократить время на логистику, построить распределительные центры и оптовые рынки, а также разработать меры поддержки республиканского агропрома.
Как подчеркнул Пушилин, перед ними стоит задача добиться снижения цен до уровня цен в Ростовской области
Ранее стало известно, что в феврале в Ростове огурцы и другие овощи резко подорожали до 800 рублей за килограмм.