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Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Эксперт рассказал, почему в Ростове выросли цены на лечение зубов

13 февраля 2023, 10:07
Фото: unsplash.com
Цены на лечение зубов в Ростове немного возросли. Это связано с увеличением логистических расходов, сообщил RostovGazeta главный врач стоматологической поликлиники Александр Задорожний.

Собеседник разъясняет, что небольшой рост цен на услуги стоматологов связан с увеличением транспортных расходов. Ведь многие фирмы ушли из России, а их место заняли другие. 

«Заменить какие-то компоненты в стоматологической отрасли — это не проблема, — отмечает Андрей Задорожний. — В наличии есть импортные и отечественные материалы. Определенный спектр дает импортозамещение».

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Дефицит импортных компонентов, по словам собеседника, в стоматологической отрасли Ростова не ощущается.

«Всем людям оказывается необходимая помощь. Мы работаем, как и прежде, без всяких проблем», — резюмирует главврач.

Ранее RostovGazeta выясняла, в чем разница между пломбированием и реставрацией зубов.

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