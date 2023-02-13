Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Собеседник разъясняет, что небольшой рост цен на услуги стоматологов связан с увеличением транспортных расходов. Ведь многие фирмы ушли из России, а их место заняли другие.
«Заменить какие-то компоненты в стоматологической отрасли — это не проблема, — отмечает Андрей Задорожний. — В наличии есть импортные и отечественные материалы. Определенный спектр дает импортозамещение».
Дефицит импортных компонентов, по словам собеседника, в стоматологической отрасли Ростова не ощущается.
«Всем людям оказывается необходимая помощь. Мы работаем, как и прежде, без всяких проблем», — резюмирует главврач.
Ранее RostovGazeta выясняла, в чем разница между пломбированием и реставрацией зубов.