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Published Сегодня, 18:08

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Updated Сегодня, 18:10

Укринского террориста Запорожца предложили считать военнопленным на суде в Ростове

19 февраля 2023, 18:08
Фото: 1MI
На суде в Ростове защита предложила считать украинского террориста и ветерана АТО Павла Запорожца военнопленным, пишут СМИ.

В суд поступило уголовное дело в отношении гражданина Украины Павла Запорожца. Он обвиняется в планировании террористических актов на территории России. В частности, 9 мая он хотел напасть на участников «Бессмертного полка» и военных, охраняющих мероприятие. Для этого обвиняемый даже изготовил взрывные устройства, изъятые у него во время обыска.

Как сообщает «Ъ», защита Запорожца настаивает, что он не террорист, а военнопленный. Адвокаты утверждают, что их подзащитный, будучи военнослужащим, просто выполнял приказы своего государства. Поэтому уголовное преследование в отношении Запорожца необходимо прекратить, а его самого внести в списки для обмена военнопленными.

Сам Запорожец также утверждает, что лишь выполнял поручения, исходящие от СБУ.

Однако суд доводы юристов и подсудимого всерьез пока не рассматривает.

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Первое заседание по делу состоится уже 1 марта.

Ранее в Ростове ФСБ задержали прибывшего в РФ под видом беженца участника «Азова»* (запрещенная в России террористическая организация).

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