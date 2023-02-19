В суд поступило уголовное дело в отношении гражданина Украины Павла Запорожца. Он обвиняется в планировании террористических актов на территории России. В частности, 9 мая он хотел напасть на участников «Бессмертного полка» и военных, охраняющих мероприятие. Для этого обвиняемый даже изготовил взрывные устройства, изъятые у него во время обыска.