Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
В суд поступило уголовное дело в отношении гражданина Украины Павла Запорожца. Он обвиняется в планировании террористических актов на территории России. В частности, 9 мая он хотел напасть на участников «Бессмертного полка» и военных, охраняющих мероприятие. Для этого обвиняемый даже изготовил взрывные устройства, изъятые у него во время обыска.
Как сообщает «Ъ», защита Запорожца настаивает, что он не террорист, а военнопленный. Адвокаты утверждают, что их подзащитный, будучи военнослужащим, просто выполнял приказы своего государства. Поэтому уголовное преследование в отношении Запорожца необходимо прекратить, а его самого внести в списки для обмена военнопленными.
Сам Запорожец также утверждает, что лишь выполнял поручения, исходящие от СБУ.
Однако суд доводы юристов и подсудимого всерьез пока не рассматривает.
Первое заседание по делу состоится уже 1 марта.
Ранее в Ростове ФСБ задержали прибывшего в РФ под видом беженца участника «Азова»* (запрещенная в России террористическая организация).